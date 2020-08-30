В Минске задержали корреспондента ТАСС Ивана Колыганова

Корреспондент ТАСС Иван Колыганов был задержан белорусскими силовиками в Минске, сообщает агентство.

Журналист прибыл в Белоруссию для освещения протестов только сегодня, он перестал выходить на связь около 20 минут назад.

Позже с его телефона пришло сообщение о задержании. В нем говорится, что Колыганов доставлен в РУВД Октябрьское.

Отмечается, что журналист не посещал массовых мероприятий и все время оставался в номере гостиницы «Минск». На улицу он не выходил.

Белорусские силовики неоднократно задерживали российских и иностранных журналистов в республике. С начала протестов были задержаны десятки корреспондентов и операторов различных изданий и агентств.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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