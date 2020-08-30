Названы группы людей, которым надо прививаться от гриппа в первую очередь

В Министерстве здравоохранения России рассказали, каким группам людей стоит прививаться от гриппа в первую очередь. Об этом сообщает ТАСС.

Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов отметил важность снижения нагрузки на врачей в период продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.

По его мнению, вакцинация от гриппа поможет решить этот вопрос.

Он уточнил, что в первую очередь прививаться от гриппа стоит тем, кто имеет хронические заболевания, беременным, пожилым людям, а также детям до шести лет.

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