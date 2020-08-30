За сутки в Росси ликвидировано 30 лесных пожаров

В России за сутки было потушено 30 лесных пожаров. Об этом свидетельствуют данные, поступившие в «Газету.Ru».

Так, сотрудники лесопожарных служб ликвидировали возгорания на площади почти 971 га.

В ночь на воскресенье, 30 августа, в активно стадии на территории страны находились 64 лесных возгорания, площадью 92,5 тыс. га.

Наибольшая площадь пожаров, а именно 74 250 га, была зафиксирована в Красноярском крае, где также насчитывалось 23 возгорания.

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