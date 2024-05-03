Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили, что власти Украины негласно признают скорую потерю Донбасса

Аналитик Меркурис: власти Украины тайно признают, что скоро потеряют Донбасс

close
100%
Reuters

Украинские чиновники в частных разговорах признают скорую потерю Донбасса. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.

По его словам, ключевой задачей для командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас является сохранение армии, а не попытки удержать Донбасс.

«Даже украинские официальные лица в частных беседах говорят, что Донбасс уже потерян», — сказал эксперт.

Он также отметил, что положение украинской армии в регионе становится все хуже, на многих участках фронта, в том числе и под населенными пунктами Очеретино и Часов Яр, оборона ВСУ начинает постепенно рушиться.

В апреле бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сказал, что взятие Часова Яра российскими войсками приведет к тому, что на Украине падет весь фронт.

В том же месяце американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Украине не поможет выделение финансовой помощи США, так как она проигрывает не по причине отсутствия денег, а из-за мощи российской армии.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами