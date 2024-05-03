Украинские чиновники в частных разговорах признают скорую потерю Донбасса. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.

По его словам, ключевой задачей для командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас является сохранение армии, а не попытки удержать Донбасс.

«Даже украинские официальные лица в частных беседах говорят, что Донбасс уже потерян», — сказал эксперт.

Он также отметил, что положение украинской армии в регионе становится все хуже, на многих участках фронта, в том числе и под населенными пунктами Очеретино и Часов Яр, оборона ВСУ начинает постепенно рушиться.

В апреле бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сказал, что взятие Часова Яра российскими войсками приведет к тому, что на Украине падет весь фронт.

В том же месяце американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Украине не поможет выделение финансовой помощи США, так как она проигрывает не по причине отсутствия денег, а из-за мощи российской армии.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.