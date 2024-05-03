Французские полицейские открыли огонь, чтобы спасти женщину, на которую напали две ее собаки. Об этом сообщает Actu17.

Инцидент произошел 1 мая в пригороде Парижа Дюньи, департамент Сен-Сен-Дени. Ранним утром крики женщины услышали местные жители и обратились в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители увидели, что две бельгийские овчарки еще пытаются атаковать свою хозяйку. Чтобы остановить собак, полицейские сделали несколько выстрелов из табельного оружия и ликвидировали агрессивных животных.

43-летняя женщина была серьезно ранена, ее доставили в парижскую больницу в тяжелом состоянии. Оказалось, что она пострадала от собак ее партнера, которых вывела на прогулку. Они едва не перегрызли ей горло, травмировали лицо и живот. Также женщина получила серьезную травму руки, которую врачи сумели сохранить. Начато расследование по делу о непреднамеренном нанесении травм, как отмечается, об опасном характере этих овчарок знали даже в мэрии.

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