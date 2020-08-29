Турция фиксирует рост числа тяжелых случаев COVID-19
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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о росте числа случаев тяжелого течения болезни у пациентов с COVID-19. Об этом он сообщил у себя в Twitter.
«Сегодня к числу активных больных прибавилось ещё 546 пациентов. Число погибших уже более 6 тыс., продолжает расти число тяжелобольных», — говорится в сообщении.
По последним данным, в Турции 267 064 человек заразились коронавирусом нового типа. Погибли 6 284 человек.
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