На «антимасочной» акции в Париже полиция арестовала 73 человека за отсутствие масок, передал канал BFMTV.

«На данный момент оштрафованы 73 человека, в их числе женщина-организатор этой манифестации», — сообщило издание.

Раньше городская полиция пообещала оштрафовать участников акции. Протестующие собрались на площади Насьон. Рядом дежурит полиция, но пока столкновений не было.

Штраф за отсутствие маски составляет €135. Во Франции коронавирусом заразились почти 305 тысяч, выздоровели 86 тысяч, погибли 30 тысяч человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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