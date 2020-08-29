В Берлине на протесты против карантина вышли люди в костюмах клоунов

В Берлине на протесты против карантина, введенного из-за коронавируса, вышли тысячи немцев, в том числе люди в костюмах клоунов. Об этом пишет «Известия».

По последним данным, на акцию пришли около 18 тысяч человек. Как сообщается, ситуация спокойна. Силовики взяли под усиленный контроль посольство США, рядом с которым проходит митинг.

В Германии коронавирусом заразились 242 тысячи, выздоровели 214 тысяч, погибли 9,3 тысячи человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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