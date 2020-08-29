МИД Белоруссии лишил аккредитации еще 10 журналистов западных СМИ

МИД Белоруссии лишил аккредитации еще 10 журналистов, работающих в западных СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.

Ранее сообщалось, что четыре российских журналиста, лишенные аккредитации, высланы из республики.

Отмечается, что межведомственная комиссия по противодействию экстремизму лишила аккредитации корреспондентов белорусской службы «Радио Свободы» Алесья Дащинского, Олега Груздиловича, Владимира Гридин и Александру Дынько, двух журналистов «Би-би-си» — Татьяну Мельничук и Татьяну Януцевич.

Также речь идет о сотрудниках Reuters Василие Федосенко, Associated Press Сергее Гапоне, Deutsche Welle Александре Богуславской, RFI Геннадии Шарипкином.

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