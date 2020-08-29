Десятки человек остались под завалами при обрушении отеля в Китае

Два человека погибли в результате обрушения двухэтажного отеля в китайской провинции Шаньси, под завалами остаются еще порядка 10 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в субботу утром, 29 августа, в уезде Сянфэнь городского округа Линьфэнь.

На место происшествия прибыли спасатели, пожарные, медики, правоохранители. К настоящему времени из-под завалов удалось извлечь 23 человека, двое из них были без признаков жизни.

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