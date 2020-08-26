Мужчина ездил на авто с привязанной к нему цепью собакой в Ставрополье

Мужчина привязал свою собаку цепью к автомобилю и ездил по улицам села Горнозаводское в Ставропольской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД России.

После поездки хозяин собаки выбросил животное, рассказали в МВД.

Мужчина был задержан. Он заявил, что собака душила его домашнюю птицу, из-за чего он принял решение наказать животное. Против нарушителя возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.

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