МЧС получит первый тяжелый вертолет Ми-26Т2 в 2022 году

Тяжелый вертолет Ми-26Т2 должен пополнить парк спасательной авиации МЧС России в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Первый вертолет будет поставлен в 2022 году и направлен в Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр для работы по предупреждению и ликвидации ЧС», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что спасатели примут решение о дальнейшей закупке таких вертолетов после оценки эффективности первого образца.

Ми-26Т2 — модернизированная версия тяжелого вертолета Ми-26Т. Он способен набирать высоту до 4 600 метров и совершать вылеты на расстояние до 800 км с грузом на борту. На его борту одновременно можно перевозить до 82 человек, машину можно также применять для тушения пожаров.

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