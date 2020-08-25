У Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение
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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи, пишет Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксировали в 19.08 по времени UTC (22.08 мск). Очаг залегал в 132 километрах от города Кокопо на глубине 60 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Папуа-Новая Гвинея входит в тихоокеанское огненное кольцо — мощный тектонический разлом, где происходят 90% землетрясений.
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