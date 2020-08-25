Роспотребнадзор не будет требовать нахождения в классе до 25 человек
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Роспотребнадзор решил не сохранять требование по количеству людей, которые находятся в одном школьном классе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно прошлым рекомендациям, на занятиях в школе в одном помещении должно было находится не более 25 человек.
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов уточнил, что на данное требование жаловались учителя из-за трудности его соблюдения.
Он добавил, что школы поделят на участки, где будут проходить занятия у разных потоков.
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