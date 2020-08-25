В Минздраве назвали причины повторного заболевания COVID-19
Повторное заражение коронавирусом нового типа возможно в редких случаях, заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Причиной повторного заболевания коронавирусной инфекцией являются индивидуальные особенности иммунной системы, пояснил инфекционист. Так, при ослабленном иммунитете у человека после первого заражения может выработаться недостаточное количество антител, что сделает возможным повторное заболевание.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Всего в мире число зараженных превышает 23 млн, за все время от коронавируса умерли более 800 тыс. человек.
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