Родителям пропагандирующих АУЕ* детей может грозить штраф до 700 тыс рублей

Родителям, чьи дети пропагандируют движение АУЕ (организация запрещена в России), может грозить штраф до 700 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя аппарата Ассоциации юристов России Станислава Александрова.

По его словам, будет действовать два вида наказания. В первом случае родители будут нести ответственность за своих несовершеннолетних детей, штраф будет определен в зависимости от квалификации дела (максимальная сумма штрафа — 700 тыс. руб.).

Во втором случае к несовершеннолетнему могут быть применены воспитательные меры.

Александров также напомнил, что выкрики с призывами вступить в запрещенную организацию АУЕ считаются преступлением. А участие в таком движении уголовно наказуемо, в том числе для несовершеннолетних.

Ранее Верховный суд России постановил признать движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией.

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