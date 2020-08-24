В организме Навального выявлено вещество группы «холинэстеразы»
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Врачи немецкой клиники «Шарите» выявили у Навального отравление веществом группы «холинэстеразы», передает РИА «Новости».
При этом, конкретное вещество, которое вызвало отравление Навального, остается неизвестным.
«Конкретное вещество еще не известно, был начат еще один обширный анализ», — говорится в сообщении клиники.
Также врачи не исключают, что у Навального после лечения будут осложнения в области нервной системы.
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