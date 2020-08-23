На предприятии в Коми произошел разлив около 7 тонн нефти

На предприятии ЛУКОЙЛа в Усинском районе Коми произошла утечка около 7 т нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

По данным ведомства, инцидент произошел при демонтаже выведенного из эксплуатации участка трубы

Площадь загрязнения составила 0,48 га.

В настоящее время на месте идет сбор загрязненного нефтепродуктами грунта. Угрозы загрязнения водных объектов, по информации специалистов нет.

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