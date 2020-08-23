На предприятии в Коми произошел разлив около 7 тонн нефти
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На предприятии ЛУКОЙЛа в Усинском районе Коми произошла утечка около 7 т нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
По данным ведомства, инцидент произошел при демонтаже выведенного из эксплуатации участка трубы
Площадь загрязнения составила 0,48 га.
В настоящее время на месте идет сбор загрязненного нефтепродуктами грунта. Угрозы загрязнения водных объектов, по информации специалистов нет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: