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Россия контактирует с Арменией по оказанию помощи после наводнения

Посольство России контактирует с МИД Армении по оказанию помощи после наводнения

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российско-армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) находится в постоянном контакте с Национальным центром по управлению кризисными ситуациями МВД Армении на фоне наводнения в стране. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

Она заявила, что посольство РФ в Ереване и генконсульство в Гюмри поддерживают связь с Министерством иностранных дел Армении. Контакты осуществляются с целью оказания содействия и установления пострадавших россиян.

Днем 26 мая сообщалось, что наводнения привели к сбоям в работе интернета и телефонной связи в Лорийской и Тавушской областях Армении.

До этого в городе Алаверди в Лорийской области раздался взрыв на газозаправочной станции в результате наводнения. По данным МВД, под водой оказались компрессоры станции, что привело к короткому замыканию.

Отмечалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян выехал на север страны, где произошло наводнение.

Наводнение случилось из-за выхода из берегов реки Дебед. Подтоплен 31-километровый участок дороги Ванадзор — Алаверди, разрушено 50 метров трассы. Разрушены мост через реку Дебед и мост, соединяющий станцию Санаин с городом Алаверди.

Ранее в МВД Армении назвали число эвакуированных из-за наводнения жителей.

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