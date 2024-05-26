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Волочкова объяснила, почему не поздравила бывшего мужа с пополнением в семье

Балерина Волочкова заявила, что ее не интересует личная жизнь бывшего мужа

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с Voice, что не поздравила бывшего мужа Игоря Вдовина с рождением сына.

Волочкова объяснила, что у нее есть свои дела и ей неинтересна личная жизнь ее экс-супруга.

8 мая ведущая передачи «Утро России» Елена Николаева родила сына от экс-супруга балерины Анастасии Волочковой бизнесмена Игоря Вдовина. Пара назвала ребенка Романом.

В 2005 году Волочкова родила дочь Ариадну от предпринимателя Игоря Вдовина. В 2007-м бизнесмен и артистка сыграли свадьбу. Церемония бракосочетания прошла в Екатерининском дворце.

В июне 2023 года балерина рассказала, что Вдовин долгое время не проявлял интереса к дочери. По словам артистки, после расставания бизнесмен оставил ее с ребенком и занимался детьми от другого брака.

Ариадна несколько лет живет со своим отцом и мачехой. Девушка объясняла в интервью, что решилась на это ради экономии времени: у родителя квартира в центре Москвы и ей гораздо удобнее добираться от него до места учебы и на тренировки. А с матерью она встречается в свободное время, приезжая к ней в гости.

Ранее Волочкова рассказала об отношениях с Джигурдой после публикации скандального видео.

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