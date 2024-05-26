Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон анонсировал открытие отреставрированного Нотр-Дама

Макрон заявил, что отреставрированный после пожара Нотр-Дам откроется 8 декабря

close
100%
Depositphotos

Отреставрированный после масштабного пожара собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) откроется для посетителей 8 декабря 2024 года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводит РИА Новости.

Выступая в Берлине на мероприятии в честь 75-летия конституции ФРГ, французский лидер пригласил гостей на летние Олимпийские игры в Париже, а еще — посетить Нотр-Дам.

«Он будет отреставрирован и откроется 8 декабря», — добавил Макрон.

В ноябре 2023 года сообщалось, что на соборе Парижской Богоматери реставраторы установили шпиль, идентичный тому, который сгорел при пожаре пятилетней давности. Высота деревянной конструкции составила 96 м.

Нотр-Дам-де-Пари загорелся 15 апреля 2019 года. В результате пожара полностью сгорела и обрушилась крыша вместе со знаменитым шпилем и часами. Реконструкция собора началась в 2022 году, после двухлетней работы, направленной на то, чтобы сделать собор достаточно устойчивым и безопасным для того, чтобы мастера могли начать его восстановление внутри.

Ранее ученые открыли новый секрет Нотр-Дама благодаря пожару 2019 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами