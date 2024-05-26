Претендент на пост премьера Армении собирается встретиться с Пашиняном

Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, который собирается баллотироваться на пост премьер-министра Армении, заявил, что после митинга планирует направиться к правительственным дачам, где ожидает встречи с Николом Пашиняном. Его слова передает ТАСС.

Галстанян, приглашая Пашиняна на встречу, заявил, что его легитимность закончилась. Кроме того, он заявил, что Пашинян также не имеет морально легитимности.

Днем 25 мая один из лидеров «Тавуш во имя родины» Гурген Меликян сообщил, что движение выдвинуло кандидатуру Баграта Галстаняна на пост премьер-министра Армении.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне митингов оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» заявил, что Армянская апостольская церковь является «агентом влияния» со времен Византии.

Днем ранее председатель армянского парламента Ален Симонян заявил о необходимости пересмотреть отношение к налогообложению церкви в стране на фоне протестов в Ереване, которые возглавляет архиепископ Баграт Галстанян.

Ранее в Армении задержали экс-мэра карабахского Аскерана.