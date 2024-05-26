Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На бывшем заводе Mercedes в Подмосковье заметили новые премиум-авто из Китая

На бывшем заводе Mercedes обнаружили партию кроссоверов LiXiang L9

close
100%
LiXiang

На бывшем заводе Mercedes «МБ Рус Мануфэкчуринг» в Подмосковье заметили партию китайских премиум-кроссоверов LiXiang L9. Об этом сообщает корреспондент Drom.ru, который посетил предприятие.

По данным издания, на территории автозавода находятся порядка 50 машин Li Auto. Примечательно, что в компании их производство официально не подтвердили, отметив, что предприятие используют в качестве склада. При этом, по словам источников, на бывшем заводе Mercedes собираются выпускать не только машины марки Exeed, но и другой. Именно ей и может оказаться Li Auto. Издание отмечает, что сборка этих автомобилей крупноузловым методом могла бы быть экономически целесообразной.

Автозавод в индустриальном парке «Есипово» открылся весной 2019 года, производственные мощности рассчитаны на выпуск 25–30 тыс. машин в год в режиме полного цикла. Дилерский холдинг «Автодом» стал его владельцем в апреле 2023 года. Сумма сделки по продаже активов не называлась. Отмечалось, что немецкий концерн получит опцион на обратный выкуп долей.

В апреле губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что бывший автозавод Mercedes-Benz возобновит работу в мае. На нем будут собираться автомобили китайского производства.

Ранее стало известно, что сборку Exeed на бывшем российском заводе Mercedes решили отложить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами