На бывшем заводе Mercedes в Подмосковье заметили новые премиум-авто из Китая

На бывшем заводе Mercedes «МБ Рус Мануфэкчуринг» в Подмосковье заметили партию китайских премиум-кроссоверов LiXiang L9. Об этом сообщает корреспондент Drom.ru, который посетил предприятие.

По данным издания, на территории автозавода находятся порядка 50 машин Li Auto. Примечательно, что в компании их производство официально не подтвердили, отметив, что предприятие используют в качестве склада. При этом, по словам источников, на бывшем заводе Mercedes собираются выпускать не только машины марки Exeed, но и другой. Именно ей и может оказаться Li Auto. Издание отмечает, что сборка этих автомобилей крупноузловым методом могла бы быть экономически целесообразной.

Автозавод в индустриальном парке «Есипово» открылся весной 2019 года, производственные мощности рассчитаны на выпуск 25–30 тыс. машин в год в режиме полного цикла. Дилерский холдинг «Автодом» стал его владельцем в апреле 2023 года. Сумма сделки по продаже активов не называлась. Отмечалось, что немецкий концерн получит опцион на обратный выкуп долей.

В апреле губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что бывший автозавод Mercedes-Benz возобновит работу в мае. На нем будут собираться автомобили китайского производства.

Ранее стало известно, что сборку Exeed на бывшем российском заводе Mercedes решили отложить.