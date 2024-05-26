В столице Испании тысячи людей вышли на митинг против премьера

В столице Испании — Мадриде — около 20 тыс. граждан приняли участие в акции протеста против переизбранного премьер-министром лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса. Об этом сообщает газета El Pais.

Согласно информации издания, демонстранты также выступают против будущего закона об амнистии каталонских сепаратистов, по итогам которого в 2017 году состоялся референдум о независимости региона.

Организатором шествия стала оппозиционная Народная партия.

Митингующие принесли с собой испанские флаги и выкрикивали лозунги: «Испания отвечает».

По словам лидера Народной партии Нуньеса Фейхоо, приоритетной целью протеста является защита демократии, независимости судебной власти и свободных СМИ.

Это уже не первая протестная акция в стране. В декабре в центре Мадрида собрались 500 человек, протестующих против возможной амнистии сторонников независимости Каталонии.

Ранее на митинг против правительства Испании в Мадриде вышли более 30 тыс. человек.