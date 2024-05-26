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В Ереване началось шествие оппозиции

В центре Еревана началось шествие оппозиционной молодежи

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Шествие молодых сторонников движения «Тавуш во имя родины» началось от хранилища древних рукописей «Матенадаран» по главному проспекту Еревана в сторону площади Республики. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в 16:00 (15:00 мск) участники шествия присоединятся к митингу. Отмечается, что к молодежи по ходу шествия присоединяются и другие граждане.

Акции протеста, возглавляемые предводителем Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Багратом, начались в Армении после информации о согласовании Баку и Ереваном делимитации границы в районе Тавушской области. Фактически Армения согласилась передать Баку четыре села, которые входили в состав Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Еревана. Движение «Тавуш во имя родины» выступает за отставку премьера Армении Никола Пашиняна, обвиняя его в сдаче земель.

15 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные СМИ игнорируют протесты в Армении, однако уделяют максимальное внимание митингам в Грузии.

Ранее премьер Грузии ответил на угрозы США из-за закона об иноагентах.

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