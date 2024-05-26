ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области

Село Муром Шебекинского городского округа несколько раз подверглось атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, был атакован движущийся автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Он был доставлен в больницу с осколочным ранением. Машина получила сильные повреждения.

Кроме того, в Муроме дронами были атакованы два инфраструктурных объекта связи. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения линии электропередачи. Ряд населенных пунктов остаются без электроэнергии.

Днем 26 мая Гладков сообщил, что ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона грузовой автомобиль в Белгородской области.

В этот же день Гладков заявил, что ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области.

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