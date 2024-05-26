Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области

Гладков: ВСУ дроном атаковали автомобиль в Муроме Белгородской области

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Село Муром Шебекинского городского округа несколько раз подверглось атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, был атакован движущийся автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Он был доставлен в больницу с осколочным ранением. Машина получила сильные повреждения.

Кроме того, в Муроме дронами были атакованы два инфраструктурных объекта связи. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения линии электропередачи. Ряд населенных пунктов остаются без электроэнергии.

Днем 26 мая Гладков сообщил, что ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона грузовой автомобиль в Белгородской области.

В этот же день Гладков заявил, что ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области.

Ранее Запад обвинили в игнорировании обстрелов Донбасса, Белгорода и Курска.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами