В Польше и странах Балтии грозились отправить войска на Украину

Парламентарии стран Балтии не исключали отправку войск на Украину, если ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильно ухудшится. Об этом сообщает Der Spiegel.

Издание не привело никаких подробностей. Также в материале не уточняется, кто именно делал такие заявления.

25 мая президент страны Владимир Зеленский заявил, что Киев не получал ни от одной из стран предложений отправить военных на Украину, вся информация об этом поступала только из СМИ.

23 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что страны Запада воздержатся от отправки своих солдат на территорию Украины и не станут передавать ей вооружение, которое позволит украинским Вооруженным силам наносить удары по целям в глубине РФ.

До этого глава министерства обороны Бельгии Людивин Дедондер рассказала, что вопрос об отправке военнослужащих на территорию Украины не стоит на повестке дня в Бельгии.

Ранее ВСУ пытались добить офицера французского легиона, который попал в плен к ВС России.