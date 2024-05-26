Ученые назвали эффективные и бесполезные антидепрессанты для лечения боли

Миллионы людей принимают антидепрессанты для лечения хронической боли, но часто назначаемые препараты не доказали свою эффективность. Об этом ученые рассказали The Conversation.

Каждый пятый человек в мире живет с хронической болью. Им часто назначают антидепрессанты, однако новое исследование показало, что лишь один препарат доказал свою эффективность.

Авторы обзора проанализировали 178 имеющихся исследований, в которых приняли участие 28 тысяч человек. Новая работа стала крупнейшим в истории обзором эффективности антидепрессантов при хронической боли.

В 43 исследованиях (11 608 человек) изучался препарат дулоксетин. Они подтвердили, что это лекарство умеренно эффективно в лечении боли. Также оно может улучшить подвижность людей, которая страдает из-за хронической боли. При этом доза 60 мг была не менее эффективна, чем 120 мг.

Доказательства эффективности амитриптилина, циталопрама, флуоксетина, пароксетина и сертралина были некачественными. Это означает, что нельзя сделать выводов об их способности облегчить боль. При этом в 2023 году было выписано почти 16 миллионов рецептов на амитриптилин.

«Разумно предположить, что большая часть их может быть для облегчения боли, поскольку амитриптилин больше не рекомендуется для лечения депрессии», — отметили ученые.

Выводы обзора легли в основу новых рекомендаций по лечению в Великобритании: теперь для лечения хронической первичной боли (то есть не имеющей явно причины), а также боли, связанной с неврологическими расстройствами, предлагается использовать дулоксетин.

«Однако важно иметь в виду, что боль — это очень индивидуальный опыт, и доказательства в нашем обзоре основаны на группах людей. Мы признаем, что определенные лекарства могут работать для людей, даже если научные доказательства неубедительны или отсутствуют», — подчеркнули авторы обзора.

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