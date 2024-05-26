Дмитрий Тарасов крестил сына

Блогерша и модель Анастасия Костенко сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что она и муж, футболист Дмитрий Тарасов крестили сына Ярослава.

Костенко опубликовала снимки с обряда. Блогерша похвасталась, что во время таинства малыш совсем не плакал. Крестной матерью сына блогерши стала сестра Дмитрия Тарасова Екатерина Котова, а крестным отцом — продюсер Никита Бехтерев.

«Интересно получается, мы расписались в день рождения моего дедушки, а сегодня состоялось таинство крещения сыночка в день рождения моей бабулечки. Хочу, чтобы моя бабушка была здорова и радовалась нас своим присутствием», — заявила модель.

Дмитрий Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В 2018 году Тарасов женился на Анастасии Костенко. В их браке родилось четверо детей. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Ранее Дмитрий Тарасов рассказал об операции двухлетнего сына.