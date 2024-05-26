На Гран-при Монако произошла серьезная авария, три машины разбились

На городской трассе в Монте-Карло в рамках очередного этапа Гран-при «Формулы-1» произошла серьезная авария.

На первом кругу после старта гонки ошибку при пилотировании допустил пилот австрийской скудерии «Ред Булл» Серхио Перес, который не сумел вписаться в поворот и врезался в отбойник после столкновения с пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном. Следом за ним шел еще один гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг, который не смог вовремя остановиться. Здоровью пилотов ничего не угрожает, каждый из них сумел покинуть свой болид самостоятельно.

Также между собой допустили столкновение гонщики «Альпин» Пьер Гасли и Эстебан Окон, а пилот итальянской «Феррари» Карлос Сайнс въехал в зону вылета.

Гонка была остановлена красными флагами и возобновлена рестартом в 16:44 по московскому времени.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

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