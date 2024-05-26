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Бузова и Дава поцеловались на съемках шоу

Певица Бузова поцеловала Даву на съемках шоу «Сокровища императора»

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Global Look Press

Певица и телеведущая Ольга Бузова поцеловалась с бывшим возлюбленным Давидом Манукяном (Давой) на съемках шоу «Сокровища императора». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В ролике, опубликованном изданием, Бузова просит Даву подойти к ней, а затем целует его в губы. Сам Манукян не сопротивляется.

В 2019 году стало известно о романе Бузовой с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

После участия в шоу «Сокровища императора» Дава снова подписался на социальные сети Бузовой, чем спровоцировал слух о возобновлении романа с певицей. Однако мать Бузовой Ирина опровергла, что дочь воссоединилась с блогером.

9 марта Мари Краймбрери подтвердила воссоединение с блогером Давидом Манукяном. Она сообщила, что «сошлась с бывшим» на сцене своего концерта в Минске. Воссоединение произошло осенью 2023 года. Певица призналась, что чувствует себя романтичной.

Ранее Бузова расплакалась из-за парного тату с Давой.

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