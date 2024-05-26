На северо-востоке Украины прозвучал взрыв

В Харькове, расположенном на северо-востоке Украины, зафиксировали взрыв. Об этом доложил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В Харькове прогремел взрыв», — указывается в публикации.

Дополнительную информацию градоначальник пообещал опубликовать позднее.

Перед этим на всей территории Украины в третий раз за день объявили воздушную тревогу.

Накануне сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в Харькове российские военные уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в строительном гипермаркете.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Армия России ликвидировала оружейный склад на Украине.