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ЦБ зафиксировал рост трудностей со сделками в нацвалютах дружественных стран

ЦБ предупредил о проблемах с расчетами в валютах партнеров из-за санкций США

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Patrick Semansky/AP

Центральный банк России сообщил о растущих трудностях операций с валютами дружественных стран на фоне ужесточения санкций со стороны США. Об этом свидетельствуют данные регулятора, приведенные в «Обзоре финансовой стабильности».

«Наблюдавшаяся с 2022 года положительная динамика корреспондентских отношений в валютах дружественных стран замедлилась из-за санкций США, принятых в декабре 2023-го и осложнивших взаимодействие российских банков с кредитными организациями ряда дружественных государств», — говорится в обзоре ЦБ.

В соответствии с декабрьским указом президента Джо Байдена, минфин США получил полномочия в упрощенном порядке вводить ограничения в отношении банков, нарушающих антироссийские санкции. Вслед за этим операции с РФ приостановил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank — основной расчетный центр для китайских импортеров. Bank of China стал требовать сведения о связи транзакций с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, КНДР, Кубой, Сирией, Вооруженными силами или ОПК России.

В апреле китайские банки China Citic, ICBC, Industrial и Bank of Taizhou полностью прекратили принимать платежи из России в юанях. Ранее армянские участники платежной системы ArCa отказались обслуживать российские карты «Мир».

До этого в США предупредили банки Европы о серьезных рисках из-за России.

Ранее в США потребовали от Германии усилить соблюдение санкций в отношении РФ.

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