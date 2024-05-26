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Глава СК поручил доложить о расследовании массовой драки с участниками СВО в Башкирии

Глава СК Бастрыкин запросил доклад в связи с массовой дракой в Башкирии

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании обстоятельств массовой драки в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По данным ведомства, в ночь на 26 мая в населенном пункте на двух участников специальной военной операции произошло нападение. За участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В середине мая сообщалось, что в Башкирии пьяные мужчины напали на снимавшихся для альбома выпускников. Инцидент произошел в Ишимбае. Они подъехали к подросткам, которые делали фото для выпускного альбома, и попросили сигарету.

Недовольные тем, что школьники им отказали, они набросились на молодых людей и девушек, после чего распылили содержимое перцовых баллончиков в лица пострадавшим. Известно, что один из нападавших извинился перед пострадавшими.

Ранее выпускники устроили массовую драку в Казахстане.

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