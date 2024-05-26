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Госдума предложила размер дохода для прогрессии НДФЛ

Госдума предложила считать порогом прогрессии НДФЛ уровень двух средних зарплат

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Илья Питалев/РИА Новости

Размером месячного дохода физлица, с которого в его отношении начинает действовать новая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), могут стать две средние зарплаты. Об этом пишет РБК.

Издание ссылается на расширенные рекомендации по изменению налоговой системы, которые утвердил комитет Госдумы о бюджету и налогам.

Журналисты отметили, что средняя номинальная зарплата в РФ в 2023 году составляла 74 854 рубля в месяц, то есть ее двукратный размер достигает почти 150 000 рублей.

Депутаты считают, что нижний порог на таком уровне позволит избавить «подавляющее большинство граждан» от роста налога. Саму ставку увеличенного НДФЛ предложено не повышать, это позволит обеспечить гладкий переход.

Таким образом, сказано в рекомендациях, можно сохранить привлекательность налоговой системы России и конкурентоспособность российской экономики.

До этого депутаты, входящие в комитет Госдумы по бюджету и налогам, по итогам парламентских слушаний одобрили рекомендации по введению многоступенчатой шкалы НДФЛ в России.

Среди предложений по совершенствованию налогового законодательства депутаты рассмотрели введение прогрессивной шкалы НДФЛ, признание части бизнеса на упрощенной системе налогообложения плательщиком НДС, механизм перераспределения новых доходов через федеральный бюджет и налоговое стимулирование инвесторов.

Ранее россиянам объяснили, как будет работать новая система НДФЛ.

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