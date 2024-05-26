В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал местных жителей не покидать дома и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тем людям, кто находится на улице, он посоветовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

До этого село Муром Шебекинского городского округа несколько раз подверглось атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов. По словам Гладкова, был атакован движущийся автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Он был доставлен в больницу с осколочным ранением. Машина получила сильные повреждения.

Кроме того, в Муроме дронами были атакованы два инфраструктурных объекта связи. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения линии электропередачи. Ряд населенных пунктов остаются без электроэнергии.

Также днем Гладков сообщил, что ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона грузовой автомобиль в Белгородской области.

Ранее Запад обвинили в игнорировании обстрелов Донбасса, Белгорода и Курска.