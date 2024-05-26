Оппозиция выдвинула кандидатуру архиепископа Галстаняна на пост премьера Армении

Оппозиционное движение «Тавуш во имя родины» выдвинуло кандидатуру архиепископа Баграта Галстаняна на пост премьер-министра Армении. Об этом сообщил один из лидеров организации Гурген Меликян, передает ТАСС.

«Мы встречались с представителями различных сфер, политических партий и общественных движений. Абсолютное большинство людей, с которыми мы общались, было единодушно в том, что кандидатом в премьеры должен стать Галстанян», — заявил он.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне митингов оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» заявил, что Армянская апостольская церковь является «агентом влияния» со времен Византии.

Днем ранее председатель армянского парламента Ален Симонян заявил о необходимости пересмотреть отношение к налогообложению церкви в стране на фоне протестов в Ереване, которые возглавляет архиепископ Баграт Галстанян.

До этого стало известно, что правящая партия Армении «Гражданский договор» на фоне акций протеста «Тавуш во имя родины» не собирается обсуждать возможность отставки премьер-министра Никола Пашиняна или досрочных выборов в парламент.

Ранее сообщалось, что в партии Пашиняна готовятся разрушить «миф» Армянской церкви.