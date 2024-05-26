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Украинскую армию обвинили в применении химоружия в Харьковской области

Полковник Алехин: ВСУ применили химоружие возле Липцев Харьковской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие вблизи города Липцы в Харьковской области, заявил полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом сообщает Ura.ru.

По его словам, возле города идут бои. Российским бойцам пришлось отойти на заранее подготовленные позиции.

«Некоторые наши военнослужащие надышались этим, что вызвало рвотный рефлекс», — отметил он.

13 мая ВСУ использовали против жителей села Семеновка Ясиноватского района Донецкой народной республики (ДНР) боевые отравляющие вещества.

2 мая в Госдепе США объяснили, что ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ и ряда российских институтов, компаний и их руководителей, после того как получили информацию, что Россия применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения США в адрес России в якобы использовании химического оружия против ВСУ являются спекуляциями.

Ранее в ОЗХО отреагировали на обвинения России и Украины в использовании химоружия.

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