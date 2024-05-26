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Несколько рек вышли из берегов в Грузии

Несколько рек вышли из берегов и затопили Марнеули и Болниси в Грузии

В Грузии проливные дожди затопили Марнеули и Болниси, из берегов вышло несколько рек. Об этом сообщает Sputnuk Грузия.

«В результате были повреждены линии связи, дорожная инфраструктура, затоплены сельскохозяйственные угодья и первые этажи домов», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что из-за сильного ветра и шторма Керченская паромная переправа остается закрытой второй день подряд.

О временной приостановке переправы сообщалось накануне. По данным МЧС, на полуострове с 24 по 26 мая действует штормовое предупреждение с северо-восточным ветром 15-20 м/с, местами порывы могут разгоняться до 25 м/с.

Незадолго до этого режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был введен в муниципалитетах Ростовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее сообщалось, что плохая погода в России в мае может сказаться на мировом рынке зерновых.

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