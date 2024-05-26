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Над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда

Минобороны РФ: силы ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

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Министерство обороны Украины

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, все случилось в 16:30. Таким образом российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, заключили в Минобороны.

Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.

До этого село Муром Шебекинского городского округа несколько раз подверглось атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов. По словам Гладкова, был атакован движущийся автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Он был доставлен в больницу с осколочным ранением. Машина получила сильные повреждения.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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