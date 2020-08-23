Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко

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Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени инструктора-космонавта-испытателя Олега Кононенко. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

«За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исследовании, освоении и использовании космического пространства, наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Кононенко Олега Дмитриевича», — говорится в документе.

Кононенко руководит отрядом космонавтов ФГБУ «Научно- исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

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