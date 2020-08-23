Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 сентября

В День знаний, 1 сентября, в Москве будет не по-осеннему жарко, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его цитирует РИА «Новости».

Дневная температура, по словам синоптика, составит от +20°С до +25°С. На момент линейки, 09.00 — 10.00, уже будет не прохладнее +20°С, уточнил Тишковец.

Весь день будет облачная с прояснениями погода без осадков. Дождь может пойти только к вечеру. Ветер будет южный, 4-9 м/с, но теплый.

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