В Москве из-за возгорания взорвался грузовик на территории госпиталя

Грузовик и два контейнера загорелись на стройке на территории госпиталя на Открытом шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На территории госпиталя на Открытом шоссе, 32 во время строительных работ произошло возгорание «КамАЗа» и двух контейнеров на площади 25 кв. м», — рассказал он.

В результате пожара взорвался топливный бак грузовика. Предварительно пострадали два человека, они получают медицинскую помощь.

Отмечается, что на территории также сгорели две строительные бытовки и погрузчик.

На данный момент пожар ликвидирован.

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