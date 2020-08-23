В Москве из-за возгорания взорвался грузовик на территории госпиталя
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Грузовик и два контейнера загорелись на стройке на территории госпиталя на Открытом шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На территории госпиталя на Открытом шоссе, 32 во время строительных работ произошло возгорание «КамАЗа» и двух контейнеров на площади 25 кв. м», — рассказал он.
В результате пожара взорвался топливный бак грузовика. Предварительно пострадали два человека, они получают медицинскую помощь.
Отмечается, что на территории также сгорели две строительные бытовки и погрузчик.
На данный момент пожар ликвидирован.
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