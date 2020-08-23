Метро Минска закрывает четыре станции в центре города

Минский метрополитен предупредил пассажиров о закрытии на вход и выход нескольких станций с целью обеспечения безопасности.

Так, после полудня 23 августа были закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы. Как уточнили представители метрополитена, такое решение было принято, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

«Поезда следуют без остановки на данных станциях. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства», — говорится в Telegram-канале метро Минска.

Закрытые станции метро расположены в центре города вдоль проспекта Независимости, где сторонники оппозиции планируют провести в воскресенье протестную акцию.

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