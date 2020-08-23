Потолок обрушился на женщину в музее имени Бахрушина в Москве

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В театральном музее имени Бахрушина в районе станции метро «Павелецкая» в Москве обрушился потолок. Об этом сообщает РЕН.

В результате инцидента пострадала 56-летняя женщина. Она была госпитализирована.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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