Потолок обрушился на женщину в музее имени Бахрушина в Москве
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В театральном музее имени Бахрушина в районе станции метро «Павелецкая» в Москве обрушился потолок. Об этом сообщает РЕН.
В результате инцидента пострадала 56-летняя женщина. Она была госпитализирована.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Потолок обрушился на зрителей в театре Лондона
— В Петербурге потолок упал на спящего ребенка
— Лестничный пролет обрушился в пятиэтажном жилом доме на востоке Москвы