Тело ребенка обнаружили под завалами дома в Ярославле

Спасатели извлекли тело третьего погибшего из под завалов дома в Ярославле, где накануне произошел взрыв газа. Предположительно, это ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело. Предположительно, это ребенок», — заявили в пресс-службе.

Ранее спасатели сообщали, что под завалами поврежденного взрывом дома могут оставаться женщина с ребенком.

21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. Основная версия взрыва — утечка газа.

Позже прокуратура начала проверку в связи со взрывом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

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