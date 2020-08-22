В Москве на год из-за ремонта закрывается станция метро «Рижская»

Станция «Рижская» московского метрополитета закрывается на год с 22 августа для замены эскалаторов и ремонта вестибюля, передает РИА «Новости» сообщение столичного дептранса.

По информации ведомства, эскалаторы на «Рижской» устанавливали еще в 1958 году и они полностью выработали свой ресурс к сегодняшнему дню. В свою очередь, без закрытия станции их ремонт не возможен, так как на ней установлен лишь один вход для пассажиров.

В ходе ремонта вестибюлю «Рижской» вернут исторический облик: отреставрируют декорации на стенах, покрытие колонн, пола и потолка.

На время закрытия станции для москвичей будут организованы бесплатные автобусы до «Проспекта мира». Станция МЦД-2 «Рижская» продолжит работать в штатном режиме.