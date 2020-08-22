МЧС заявили об угрозе обрушения плит в доме в Ярославле, где прогремел взрыв

Плиты шестого этажа в жилом доме в Ярославле, где произошел взрыв газа, могут рухнуть в любой момент, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова начальника ГУ МЧС России по региону Олега Бочарова.

«Произошло обрушение пола шестого этажа и конструкции обрушились на первый этаж. Получился такой спрессованный завал. И есть опасность обрушения висящих плит шестого этажа, поэтому разбор осложняется этой угрозой», — сказал Бочаров.

Предварительно, эпицентр взрыва находился на третьем или четвертом этаже, отметил спасатель.

21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле прогремел взрыв. В результате произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. В настоящее время происходит эвакуация жильцов дома. По предварительным данным, один человек погиб и четверо пострадали. Основная версия взрыва — утечка газа.

Позже прокуратура начала проверку в связи со взрывом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

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