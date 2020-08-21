Источник: под завалами обрушившегося дома в Ярославле находятся женщина и ребенок

По предварительным данным, под завалами жилого дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, находятся женщина и ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Под завалами остаются два человека — женщина и ребенок», — сказал собеседник агентства.

В результате взрыва произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. В настоящее время происходит эвакуация жильцов дома. По предварительным данным, в результате один человек погиб и трое пострадали. Основная версия взрыва — утечка газа.

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