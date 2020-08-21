Названы безопасные водоемы для купания в Москве

Специалисты рассказали о местах отдыха с безопасными для купания водоемами в Москве.

«По состоянию на 20 августа по результатам исследований воды девяти купальных водоемов установлено, что вода соответствует санитарным требованиям в шести водоемах», — говорится на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Так, безопасными для купания считаются «Серебряный бор — 2», «Серебряный бор — 3», «Большой городской пруд», «Школьное озеро», «Черное озеро», «Тропарево».

В ведомстве уточнили, что зоны отдыха с купанием для посетителей не открылись раньше в столице из-за режима повышенной готовности на фоне пандемии коронавируса.

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